ألحرة نيوز –

أمتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المعبرة عن الاعجاب الشديد بالطالبة الكفيفة تقوى الملكاوي اثر حصولها على معدل 98،8 في امتحان الثانوية العامة وللعلم فهي حافظة للقرآن الكريم

الغريب أن وزارة التربية والحكومة تجاهلت هذه الطالبة ولم يرد أي ذكر لها رغم أنها تستحق الثناء على مثابرتها كما تستحق الدعم الكامل فهي طالبة مثابرة ومكافحة تحدت اعاقتها وأثبتت بعدم وجود المستجيل في قاموس المجتهدين ومن يمتلكون الارادة القوية

وهي فرصة لتوجيه رسالة لكل طالب لم يحالفه الحظ بأن الارادة تفعل المستحيل وتحقق المعجزات وأنه لولي تحلي هذه الطالبة بالايمان بالله وبالصبر لما وصلت الى ماوصلت اليه

وهذه دعوة لوزارة التربية للاهتمام بها وهي دعوة للحكومة للالتفات الى هذه الشريحة من المجتمع