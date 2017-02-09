الحرة نيوز

– احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة قضية حاويتي دخان هربتا من العقبة اثر شبهات بتورط بعض موظفي الجمارك في تسهيلها .

وقال المجلس في بيان الخميس انه احال الى هربتا مؤخراً من العقبة إلى الرمثا بطريقةٍ مشبوهة تثير المخاوف .

واضافت،أظهرت التحقيقات الأولية للأجهزة المختصة في الهيئة احتمالات وجود شبهة تواطؤ من قبل بعض موظفي الجمارك في تسهيل عملية التهريب وإفشاء معلومات غير مصرح بها اساءت للعملية وأدت إلى الإضرار بالمتابعة وإفشالها وبالتالي ضياع أدلة الإثبات على المواد المهربة والأشخاص المتورطين فيها .