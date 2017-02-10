الحرة نيوز –

أكد وزيرا الصحة محمود الشياب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة، ضرورة تبسيط الاجراءات وتسهيلها لمتلقي الخدمة الصحية والعمل على تطويرها لتكون بمستوى عال من الجودة والكفاءة والتميز.

جاء ذلك خلال زيارتهما أمس، مديرية التأمين الصحي للاطلاع عن كثب على واقع الخدمة المقدمة لمراجعيها.

وأشارا الى ضرورة مواكبة خدمات التأمين الصحي للتطور التكنولوجي بما يفضي الى تبسيط الاجراءات وتيسيرها على مراجعي المديرية وتجنيبهم الانتظار الطويل وحصولهم على الخدمة التي يحتاجونها بأقصى سرعة ممكنة.

ودعا الشياب وشويكة إلى إيلاء خدمة إصدار بطاقات التأمين الصحي وتجديدها اهتماما أكبر وتقليص الاجراءات اللازمة لهذه الغاية من خلال الأتمتة والتحول الى الخدمة الالكترونية عبر البطاقة الذكية التي تشمل كل المعلومات التي يتطلبها التأمين الصحي.

وأكدا نشر المعرفة والمعلومات الواضحة للمواطنين وللموظفين والمتعلقة بالإجراءات والآليات والخطوات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المديرية.

وأشارت شويكة إلى حرص وزارتي تطوير القطاع العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متابعة واقع تقديم الخدمات الحكومية ميدانيا، مؤكدةً ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والوقت والاجراءات في تقديم الخدمات وأتمتة العديد منها ونشر ثقافة الخدمة وسيادة القانون في الادارة الحكومية.

ونوهت الى الجهود الحكومية المبذولة لتحديث وتطوير الخدمات الطبية وحوسبة القطاع الصحي، مشيرة إلى انه سيتم استكمال تطبيق النظام الالكتروني والبطاقات الذكية لتشمل على كل المعلومات الصحية الأساسية للمواطنين لتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم انسجاما مع سياسة الحكومة في تطبيق شعار “حكومتي بخدمتي”.

واطَّلعت شويكة على عمل مديريات التأمين الصحي والخدمات المقدمة فيها، حيث أكدت ضرورة توفير مكتب لخدمة الجمهور أو أية آلية للتعامل مع المراجعين في مديرية الشؤون الفنية منعاً للازدحام والعمل على تقديم خدمة اصدار وتجديد البطاقات الصحية ضمن نافذة واحدة ليسهل على المراجعين الحصول عليها.

واستمع الوزيران إلى اقتراحات مراجعي ادارة التأمين الصحي لتطوير الخدمات المقدمة إليهم بأعلى درجات المهنية والاحتراف.

يذكر ان وزارة تطوير القطاع العام شرعت بداية هذا العام في تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية بمؤسسات القطاع العام بهدف الاطلاع على واقع تقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر ونشر ثقافة الخدمة وسيادة القانون في الادارة الحكومية.