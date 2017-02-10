الحرة نيوز –

فيما تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل، باستقبال طلبات بالحصول على مقعد في الجامعات الرسمية، قرر مجلس التعليم العالي قبول 14014 طالباً وطالبة تنافسيا في الجامعات الرسمية للدورة الشتوية للعام الدراسي الجامعي الحالي من مجموع الأعداد المقترحة المقدمة من الجامعات والبالغة 20155.

وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي، الأعداد المقبولة على البرنامج الموازي بنسبة 30 %، والذي بلغ 4208 طلاب من المجموع الكلي من العدد للقبول في الجامعات الحكومية على البرنامجين العادي والموازي، والبالغ 18223.

وجاء الانخفاض بالأعداد المقرر قبولهم على البرنامجين، بسبب وقف القبول بـ11 تخصصا في بعض الجامعات، بالإضافة إلى تخفيض العدد في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 10 %.

إلى ذلك، تبدأ “القبول الموحد”، اعتبارا من صباح يوم الاثنين وحتى منتصف ليلة الأربعاء المقبل، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على مقعد في الجامعات الرسمية العشر ضمن البرنامج العادي من الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية الحالية فقط من خلال موقعها الإلكتروني.

ولا يجوز لمن يقل معدله عن الحد الأدنى لمعدل القبول للدورة الصيفية الماضية، التقدم بطلب لتخصص معين، إن لم يكن يلبي الحد الأدنى في مثل هذا التخصص.

وتقتصر قائمة القبول الموحد للدورة الشتوية على التنافس الحر، ولا تتضمن المكرمات الملكية لأبناء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وأبناء المعلمين أو طلبة المخيمات أو المدارس الأقل حظا وأبناء البادية.

كما تستثنى التخصصات، التي يتبع نظام السنوات للدراسة فيها مثل الطب وطب الأسنان.

وتعلن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية، عادة، بعد مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ انتهاء تقديم الطلبات.

وتحكم عملية قبول الطلبة ثلاثة متغيرات معدل الطالب بـ”التوجيهي” وتُعطى الأولوية دوماً للطالب صاحب المعدل الأعلى، وترتيب الطالب لخياراته في طلب الالتحاق، وتُعطى الأولوية للخيار الأول دوماً، ثم الثاني، فالثالث، وفي حال تساوي معدلات الطلبة الراغبين في الالتحاق بتخصص ما، لا تُعطى أي أهمية لترتيب خيار الطالب لهذا التخصص في طلب الالتحاق، ويُقبَل جميع الطلبة المتساوين في المعدل في التخصص نفسه بغض النظر عن ترتيبه.

‌ويُلزم الطالب بتعبئة 5 خيارات على الأقل في الطلب، ولا يُقبل الطلب بأي حال من الأحوال، إذا حاول الطالب تخزين طلب التحاقه بعدد من الخيارات يقل عن ذلك.

ويستثنى من ذلك الطالب الذي لا يؤهله معدله إلا لتعبئة عدد أقل من الخيارات حسب معدلات القبول التنافسية في الدورة الصيفية.

وعلى الطلبة الراغبين في الالتحاق بأي من تخصصات التربية الرياضية، أو الإدارة والتدريب الرياضي، أو التأهيل الرياضي، أو التربية البدنية، أو ما يناظرها من تخصصات، مراعاة أن قبولهم النهائي يتطلب النجاح في اختبارات اللياقة الصحية، والبدنية، أو اختبارات القابلية للتعلم الحركي التي تقررها الجامعة المعنية.

وأعلنت “التعليم العالي” أن جميع الطلبة خريجي “التوجيهي” الأردني للدورة الشتوية 2016 / 2017، من إقليمي الوسط والشمال (عمان، مادبا، الزرقاء، البلقاء، إربد، جرش، عجلون، المفرق)، والذين سيتم ترشيحهم تنافسياً للقبول على الفصل الثاني في جامعة الحسين بن طلال أو جامعة الطفيلة التقنية سيحصلون على منح تغطي كامل رسوم الساعات المعتمدة وراتب شهري بقـيمة 60 دينارا طيلة فترة دراستهم.