الحرة نيوز –

يكون الطقس اليوم الجمعة لطيفا في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، دافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ويكون الطقس في المساء والليل باردا في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، باردا نسبياً في الأغوار والبحر الميت، والرياح خفيفة متغيرة الاتجاه.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية يستمر الطقس يوم غد السبت لطيفا اثناء النهار في المناطق الجبلية ومناطق البادية والسهول، دافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة ومع ساعات الليل تتكاثر كميات الغيوم تدريجيا وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر باذن الله في اجزاء متفرقة من المملكة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ يوم الاحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، والأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع سقوط زخات من المطر باذن الله بين الحين والآخر خاصة في الاجزاء الغربية من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة ،قد تكون مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط للبرد احياناً ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الأجواء نهار يوم الاثنين باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط الامطار باذن الله بين الحين والاخر،هذا ومن المتوقع مع ساعات المساء والليل ان تكون الامطار غزيرة احيانا ومصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في جنوب وشرق المملكة.

درجات الحرارة في عمان خلال الثلاثة أيام المقبلة من 5 الى 16 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 3 الى 16 وفي المناطق الوسطى من 6 الى 14 وفي المناطق الجنوبية من 2 الى 17 وفي مدينة العقبة 12 الى 24 درجة مئوية.