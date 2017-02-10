الحرة نيوز –

قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، ان الاردن يعتبر دولة الامارات شريكا استراتيجيا له في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه امس، في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الى الامارات، وزير الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بحضور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة امل القبيسي، حيث بحثا مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجلات.

بدوره، اكد آل نهيان اهمية هذه الزيارة في توثيق العلاقات الاماراتية الاردنية، وتفعيل وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين. وقال الفايز، في اللقاء الذي حضره وفد المجلس المرافق، والسفير الاردني بالامارات جمعة العبادي، ان هناك تحديا يواجه الامة العربية يتمثل بخطر الارهاب، وهذا يتطلب استراتيجية واضحة تعمل على محاربة فكر التنظيمات الارهابية للقضاء عليها باعتماد الحجة الدامغة والخطاب المستنير، وان يكون للمدرسة والبيت والجامعات ودور العبادة ومواقع التواصل ومختلف وسائل الاتصال دور فاعل في محاربة الفكر الارهابي.

ودعا لاعادة النظر في الخطاب الثقافي والاعلامي العربي لتوحيد الجهود العربية في محاربة التنظيمات الارهابية، مشيرا الى انه لا يمكن اعتبار الترويج لخطاب الكراهية والفتنة وتعزيز الانقسام والطائفية يصب في اطار الحريات الاعلامية والصحفية.

ودعا آل نهيان، للاستمرار بالتنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقال ان البلدين شركاء، ونحن نقدر مواقف الاردن تجاه الامارات وقضايا الامة العربية.

ويضم الوفد المرافق: ناصر اللوزي، حيدر محمود، رابحة الدباس، حماد المعايطة، نائل الكباريتي وسمير عبدالهادي.

وفي اطار الزيارة، قام الوفد بزيارة الى مدينة مصدر، التي تستخدم فيها كافة وسائل الطاقة المستخدمة من توليد الطاقة الشمسية في مختلف مرافقها.

وقام الوفد ايضا بزيارة الى مسجد المرحوم الشيخ زايد وحديقة الكرامة، وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء الامارات.