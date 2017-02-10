الحرة نيوز –

رصدت دوريات شعبة المباحث المرورية في إقليم الشمال نحو 60 مركبة قام سائقوها بممارسة أعمال التفحطيط وإخراج أجسامهم من تلك المركبات في شوارع إربد، والسير ضمن مواكب احتفالا بنتائج التوجيهي.

وقال مصدر أمني”، إنه تم رصد وتصوير أرقام تلك المركبات منذ لحظة إعلان النتائج في إربد ولغاية مساء اليوم وسيصار إلى تحرير مخالفات غيابية بحق تلك المركبات بعد استدعاء سائقيها والتأكد من المركبة، وتحويلهم إلى الحاكم الإداري وحجز المركبات التي كانت تمارس أعمال التفحيط.

يشار إلى أن قيمة مخالفة التفحيط 100 دينار وتتبعها إجراءات بحجز المركبات وإحالة المضبوطين إلى الحاكمية الإدارية لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

وتصل القيمة المالية لمخالفة السير بشكل مواكب إلى 50 ديناراً، بالإضافة إلى أن إخراج جزء من الجسم من المركبة مخالفة أيضا تصل قيمتها إلى 30 ديناراً، فضلا عن حجز المركبة لمدة 48 ساعة.