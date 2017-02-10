الحرة نيوز –

اشتكى مواطنون في محافظة الطفيلة من اختفاء أنواع عدة من السجائر وارتفاع بعضها بشكل كبير في المحال والبقالات، وذلك فور الإعلان الحكومي عن رفع أسعار هذه السلعة.

وقال مواطنون إن تجارا قاموابرفع أسعار أغلب أصناف السجائر بمعدل 35إلى 45 قرشا، قبل إعلان أسس الرفع في الجريدة الرسمية، فيما يقول آخرون إنهم يجدون معاناة في العثور على أصناف معينة من السجائر.

وكان الناطق الرسمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أوضح أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بصورة رسمية لتعديل الضريبة الخاصة المفروضة على السجائر حيث يحتاج سريان ذلك صدور نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة في الجريدة الرسمية.

وأكد أن أسعار هذه المواد لن يطرأ عليها أي تغيير إلا بعد تعديل للنظام على ان يمر بالإجراءات القانونية وصولا إلى النشر في الجريدة الرسمية.