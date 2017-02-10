الحرة نيوز –

غابت مواكب الاحتفالات بنجاح الطلبة في امتحان الثانوية العامة ” التوجيهي” للدورة الشتوية، عن غالبية المناطق في محافظة الكرك، كما لم تسمع أي حالات اطلاق لعيارات نارية.

فيما شكا العديد من الطلبة واولياء أمور من عدم توفر النتائج في المدارس وتأخر ظهور النتائج على موقع الوزارة، حيث اعتذرت المدارس بالمحافظة عن عدم تعليق اسماء الطلبة وعلاماتهم على اللوحات الإعلانية في المدارس لعدم توفرها من قبل الوزارة.

وبحسب مصادر رسمية في مديريات التربية بالمحافظة فإن نسب النجاح بين مختلف التخصصات لم تصل إلى 50 بالمائة، وهي النسبة المئوية الرسمية على مستوى المملكة لنتائج التوجيهي، على الرغم من حصول عدد قليل من الطلبة على معدلات مرتفعة.

بيد أن مديرة التربية والتعليم في قصبة الكرك الدكتورة صباح النوايسة أكدت أن المديرية استلمت الجداول التي تضم النتائج بعد الإعلان عن النتائج، وان التأخر جاء بسبب الحاجة لوقت تتمكن فيه الكوادر الفنية بالمديرية من فرزها واعطاء نسب النجاح واوائل الطلبة في مختلف التخصصات واية نسب اخرى تخص الامتحان.

وأكدت أن هناك نتائج جيدة في بعض المدارس، مشيرة إلى وجود معدلات مرتفعة واخرى متوسطة في بعض المدارس، حيث أعلنت النتائج فور وصول الجداول.

وعلى صعيد متصل لم تستقبل طوارئ المستشفيات في الكرك أية حالة من الحالات الناتجة عن ردود الفعل على نتائج التوجيهي، وفقا لمصادر طبية بالمحافظة.

وأكد مدير الدفاع المدني بالكرك العقيد عبدالهادي الصرايرة، إن مراكز المديرية المنتشرة بمختلف مناطق المحافظة لم تتعامل مع أية حالة متعلقة بنتائج الثانوية العامة.

من جهته أكد مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور علي الحمايدة أن المستشفى لم يستقبل أية حالات طارئة مرتبطة بإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة.