الحرة نيوز –

لم تفلح محاولات ماهر والد الطفل علي درابسة (سنة ونصف) بعلاج ابنه ليرى النور، اذ يعاني الطفل من حالة نادرة تسمى ازرقاق خلقي متقدم في كلتا العينين وثقب في العين اليسرى تمنعه من الرؤيا بشكل تام.

وقال جد الطفل عصام درابسة إن الحالة الصحية لحفيده تتراجع وتعذرعلاجها بمستشفى عام، مما دفع العائلة للتوجه للقطاع الخاص الذي أعلمه أن الطفل بحاجة إلى قرنيات وقزحيات وفتح مجرى وكل ذلك يجب أن يتم بمستشفى عيون خاص، وتبلغ قيمة العلاج الذي يستمر على مراحل وأكثر من عملية جراحية ما يفوق 30 ألف دينار أردني.

ويوضح الجد عصام أن والد الطفل يعمل في الطوب وظروفه المادية صعبة، وأن العلاج مكلف وسبق لوالد الطفل أن تقدم لقرض من جهة خاصة لعلاج حالة ابنه وأصبح مطالبا بمبالغ طائلة إضافة إلى قطع الكهرباء عن منزله، وأنه لا يتوافر معهم أدنى مبلغ للعملية.الغد

**للتواصل مع الجد عصام محمد سليمان الدرابسة من أجل المساعدة الرجاء الاتصال على الرقم 0799394568