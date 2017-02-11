الحرة نيوز –

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرارين للمجلس القضائي الشرعي بخصوص نقل وترفيع وانتداب القضاة التالية اسماؤهم: نقل فضيلة الشيخ خليل جبريل حسن عيال سلمان عضو المحكة العليا الشرعية وتعيينه رئيسًا لمحكمة استئناف معان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، تعيين فضيلة الشيخ كمال علي صالح الصمادي مديراً للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، ترفيع فضيلة الشيخ الدكتور عزالدين محمود مفلح الدقامسه عضو محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا، وذلك اعتبارا من 16 كانون الثاني الماضي.

كما قرر المجلس انتداب التالية اسماؤهم: فضيلة الشيخ الدكتور منصور عبدالله فياض الطوالبة مفتش المحاكم الشرعية، الشيخ الدكتور زياد سامي جدعان الحجاج مفتش المحاكم الشرعية، الشيخ الدكتور محمد هاشم عبدالرحمن يونس قاضي محكمة عمان القضايا الشرعية، الشيخ وليد محمود ذيب قدورة، الشيخ الدكتور زيد ابراهيم عبدالحليم زيد الكيلاني، مساعدين لمدير المكتب الفني لمدة سنتين بالإضافة لأعمالهم اعتبارًا من تاريخ 16 كانون الثاني الماضي. كما قرر إحالة فضيلة الشيخ الدكتور هشام عوض حسين المومني عضو المحكمة العليا الشرعية، والشيخ صالح محمد جدوع قباعه القاضي في محكمة معان الشرعية على التقاعد اعتبارًا من تاريخ 17 كانون الثاني الماضي.

وبموجب القرار تم نقل اصحاب الفضيلة التالية اسماؤهم اعتبارا من 17 كانون الثاني الماضي وهم: نقل فضيلة الشيخ خالد يوسف مصطفى مقابله مدير المحاكم الشرعية عضواً في المحكمة العليا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، نقل فضيلة الشيخ خالد رضوان منور الوريكات رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية عضواً في المحكمة العليا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، نقل فضيلة الشيخ عبد الحافظ نهار سلامة الربطه رئيس محكمة استئناف معان الشرعية رئيسا لمحكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، نقل فضيلة الشيخ عمر عامر محمد الشيشاني نائب رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية عضوا في المحكمة العليا الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، نقل فضيلة الشيخ الدكتور سامر مازن شريف القبج نائب رئيس محكمة استئناف معان الشرعية نائبا لرئيس محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين، نقل فضيلة الشيخ محمد خليل سلامه الرفوع عضو المحكمة العليا الشرعية نائبا لرئيس محكمة استئناف معان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.