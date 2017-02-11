الحرة نيوز –

من المفارقات الغريبة أن فنان مبدع مثل وليد السرحان تقوم القنوات الخليجية ببث أغانيه بشكل متواصل بينما الاعلام الأردني يتجاهله بشكل تام

وليد السرحان فنان اردني وموهبة تشق طريقها بطريقة صاروخية يقيم في دولة الامارات العربية المتحدة منذ وقت طويل وهو شاب في مقتبل عمره تمكن من حفر اسمه بحروف من ذهب كما يقولون ورفع رأس الأردن عاليا في دول الخليج العربي وبقية الأقطار العربية بينما الاعلام الرسمي والخاص وأجهزة الدولة المعنية بدعم الفنانين لم تهتم به ولم تقمم ببث أغانية المعبرة عن موهبة حقيقية

الفنان وليد السرحان له حق وواجب بدعمه وتعريف المواطن الأردني بموهبته وبصوته الذي يمتلك جميع الخصائص التي تؤهله ليكون من كبار الفنانين كما هو حال الكثير من المواهب التي بدأت مغمورة ثم عرفها الناس عبر الاعلام

ورغم تجاهل الأردن لموهبة السرحان وعدم دعمه اعلاميا غير

أنه ومع عتبه الشديد لم يؤدي ذلك الى ثنيه عن مواصلة طريق ابداعه حاله حال الكثير من كبار الفنانين الأردنيين والعرب الذين كان لهم بدايات متشابهة مع بداية الفنان السرحان وبالعزم والارادة وصلوا الى ماوصلو اليه وحققوا مكانة كبيرة

الفنان وليد السرحان يسير على طريق المجد بخطى واثقة وهو واثق بالوصول الى جميع أمنياته وتحقيق كافة أحلامه بموهبة صادقة وارادة حديدية لاتعرف الملل والكلل

الاستماع الى فيديو واحد فقط من أغانيه كفيل ليعرف كل شخص مدى مايتمتع به من صوت جميل