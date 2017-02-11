الحرة نيوز –

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة نهار اليوم لتصبح دون معدلاتها العامة بقليل، بحسب موقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، في بيان صحفي أمس، أن الطقس يكون بارداً وغالباً غائم بسُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتوجد فرصة لهطل زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة، تكون مصحوبة بالرعد في أقصى شرق البلاد، ويُحتمل تشكُل الضباب، صباحاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، مُعتدلة السُرعة تكون نشطة السرعة فوق الجبال الجنوبية (جبال الشراه)، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة ليلاً غالباً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار في ساعات المساء والليل في مناطق متفرقة، خاصة في شرق البلاد، فيما يتوقع تركز زخات الأمطار بعد منتصف الليل في المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتوقع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية، وحذّر الموقع من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق أجزاء من المرتفعات الجبلية العالية. وتوقع “طقس العرب” أن توالي درجات الحرارة نهار غد انخفاضها لتصبح دون معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغائما غالباً، بسُحب على ارتفاعات مُختلفة، مع هطل زخات من الأمطار فوق أجزاء مُختلفة من المملكة، وتكون الهطلات على شكل زخات ثلجية فوق الجبال العالية جنوب المملكة.