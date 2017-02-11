الحرة نيوز –

كشف ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في الأردن روبرت جنكيز عن تغيير في نهج عمل المنظمة في المملكة، يتحول إلى “نهج شمولي يركز على المستضعفين بشكل رئيسي”.

وقال جنكيز في لقاء غير رسمي نظمته “اليونيسيف” لعدد من الصحفيين الخميس الماضي، إن المنظمة سـ “تعمل خلال الفترة المقبلة مع صندوق المعونة الوطنية للوصول إلى فئات الأطفال الأكثر ضعفا وحاجة للمساعدة”.

وأضاف، “خلال الأعوام الخمسة الماضية كان التركيز منصبا على التعامل مع الأزمة السورية، خصوصا ان نحو 50 % من اللاجئين السوريين في الأردن هم من الأطفال وغالبيتهم من الفئات الأكثر ضعفا”، موضحا ان الحاجة الآن “تبدو ماسة للتعامل مع كافة الفئات نهج شمولي يعزز التماسك الاجتماعي بين مختلف الجنسيات وبين الأولاد والبنات”.

وفيما هناك “الكثير من الأطفال المستضعفين بسبب اللجوء، لكنْ هناك أطفال آخرون مستضعفون بسبب الفقر، الاعاقة، والعنف وغيرها من الأسباب”.

ويركز المنهج الجديد على تأسيس منظومة حماية اجتماعية وطنية تصل إلى جميع الأطفال في الأردن، إلى جانب التحول للتركيز على تعزيز المنظومات في الحكومة على جميع المستويات. وبين جنكيز أنه “خلال الفترة المقبلة سيصدر تقرير مفصل حول حالة الأطفال في الأردن”، مبينا ان التقرير الذي يتم إعداده بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة سيشكل الأداة لتحديد احتياجات الأطفال”.

وبحسب عرض قدمه المسؤول الاعلامي في المنظمة سمير بدران فإن أهم التحديات التي تواجه الطفولة في المملكة هي “زيادة حالات العنف في المنازل والمدارس والتي تؤثر على الأطفال، وقلة توفر التعليم برياض الأطفال، إلى جانب شح المياه، وزيادة السكان، والتسارع في توسعة المدن الذي يؤثر سلبا على مصادر المياه”.

وبحسب العرض فإن الأردن تحول من رابع أفقر دولة في العالم في المياه قبل الأزمة السورية إلى ثاني أفقر دولة نتيجة لزيادة عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب.

كما أشار العرض إلى “زيادة الفئات المستضعفة بسبب عدم توفر الممتلكات والتهجير ومحدودية فرص العيش، وخفض الدعم، ومحدودية الوصول إلى الخدمات (الاكل، السكن، الصحة، التعليم)”، لافتا إلى ان من أسباب هذه العوامل التسرب من المدارس، عمالة الأطفال، الزواج المبكر.

ولفت بدران إلى ان النهج الجديد سيركز على موضوعات خفض نسب العنف ضد الأطفال، تحسين نوعية التعليم وزيادة فرص الحصول على التدريب المهني والمهارات الحياتية وتعميم الوصول إلى رياض الأطفال بتنظيم فرص التعلم والوصول إلى أولياء الأمور ومقدمي الرعاية – وتأسيس بيئة لتطوير إيجابي، مبينا أن نحو 60 % من الأطفال في سن الخامسة ملتحقون في رياض الأطفال، فيما تسعى المنظمة لرفع هذه النسبة لتصل إلى 100%.

وتحدث بدران عن برنامج الدعم النقدي لفئات الأطفال الأكثر ضعفا المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين، اذ يستهدف 55000 طفل وأسرهم المسجلين لدى المفوضية الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة، مشيرا إلى ما تقدمه المنظمة من دعم في التغذية والتطعيم لجميع الرضع والأطفال الصغار والنساء الحوامل.

ويقدم البرنامج 20 دينارا لكل طفل شهريا، ويهدف إلى تمكين الأسر من تغطية الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، ويسعى الى تقليل اعتماد العائلات على استراتيجيات المواجهة السلبية التي تؤثر على رفاهية الطفل (أي إخراج الأطفال من المدارس وعمالة الأطفال، والحد من استهلاك المواد الغذائية).

وفيما يخص الأطفال السوريين، اوضح بدران ان “في الأردن 1.3 مليون سوري منهم 655 ألف لاجئ مسجلون رسميا في المفوضية أكثر من نصفهم من الأطفال”. ولفت إلى انه في العام الدراسي 2015 -2016 تم ادماج نحو 63 % من الأطفال السوريين المقيمين في الأردن في التعليم الرسمي.