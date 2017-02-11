الحرة نيوز –

باشرت قوات الدرك بتنفيذ حملة إنسانية لمساندة ودعم المجتمعات المحلية في جميع محافظات المملكة، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة القائد الأعلى، ومن باب الوفاء والتقدير لشهداء الوطن والواجب.

وتأتي هذه الحملة التي تطلقها قوات الدرك بعنوان “حملة الوفاء لشهداء الوطن”، وبمتابعة مباشرة من مديرها العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة التفاعل الإيجابي مع المجتمعات المحلية واستمراراً لدور المديرية الأخلاقي والإنساني، لتكون شاهدة على التكاتف والتلاحم الذي تشهده المملكة بين أجهزتها الأمنية وجميع شرائح المجتمع.

وتشمل الحملة التي انطلقت من محافظة الكرك أمس السبت، عددا من المحافظات ضمن جولة لتوزيع المساعدات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية .

يذكر أن المديرية العامة لقوات الدرك وبتوجيهات من جلالة القائد الأعلى دأبت على تنفيذ مثل هذه الحملات الإنسانية ، انطلاقاً من استراتيجيتها الأمنية الشاملة بجميع أبعادها الاجتماعية والإنسانية.