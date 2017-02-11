الحرة نيوز –

نفا وزيرا الصحة الدكتور محمود الشياب والأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة صحة الإشاعات التي تحدثت عن صرف النظر عن توسعة مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، مؤكدين أنه ستتم المباشرة بإجراءات طرح عطائه خلال شهر نيسان(إبريل) المقبل، بتكلفة إجمالية قدرها 55 مليون دينار.

جاء ذلك خلال جولة مشتركة للوزيرين أمس، تفقدا خلالها عددا من المشاريع الصحية في محافظة إربد، واطلعا على واقعها وسير العمل بها.

واستهل الوزيران جولتهما بلواء المزار الشمالي، حيث تفقدا سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع مركز صحي المزار الأولي، الذي يجري العمل على استكماله ضمن مشاريع المبادرات الملكية وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية منه” الطابق الثاني” حوالي 15 بالمائة بحسب الوزير هلسة.

وزار الوزيران يرافقهما محافظ إربد رضوان العتوم، ونائب اللواء يوسف الجراح وعدد من المسؤولين في الوزارتين، مركز صحي الفاروق الشامل ببلدة دير يوسف، حيث وعد وزير الصحة برفد المركز بجهاز تخطيط قلب وأجهزة أخرى بحسب الحاجة، لافتا الى أن جميع الأدوية التي يحتاجها المواطنون متوفرة في المركز، ولا تعاني من أي نقص، مشيرا إلى أنه “يحدث أحيانا بعض التأخير نتيجة طبيعة عطاءات الأدوية”.

واطلع الوزيران على الإنجازات التي تحققت بمشروع توسعة مستشفى الأميرة رحمة لطب الأطفال التي شارفت على الانتهاء، بعد الفروغ من كافة الأعمال الإنشائية واللوجستية والكهروميكانيكية، ولم يتبق منها سوى التأثيث والتزويد بالأجهزة والمعدات اللازمة.

وأشار هلسة الى أن نسبة الإنجاز بلغت في المشروع 90 بالمائة، وسيصار الى استلامه بشكل نهائي مطلع نيسان(إبريل) المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التأثيث والتجهيز، مشيدا بالمواصفات الفنية العالية التي تم تنفيذها في المشروع.

وبين الشياب أن مشروع التوسعة من المرجح أن يباشر العمل فيه خلال شهر نيسان المقبل، لافتا الى أنه تم طرح عطاء التأثيث والتجهيز، لتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 5ر4 مليون دينار، جاءت كدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مؤكدا أن المشروع نفذ وفق أفضل المواصفات.

وأوضح أنه بعد الانتقال إلى المبنى الجديد، سيباشر بالعمل على تحديث وتطوير وتأهيل المبنى القديم بتكلفة تصل الى 5ر1 مليون دينار، في إطار دعم مماثل من الوكالة الأميركية، لافتا إلى أن سعة المستشفى سترتفع من 90 الى 150 سريرا، بهدف رفع نوعية وحجم ومستوى الخدمات الصحية التي تتطلع إليها وزارة الصحة والدولة الأردنية.

كما تفقد الوزيران واقع العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في لواء الطيبة، من خلال مركزي صحي الطيبة الشامل وصما الأولي، واستمعا من نائب اللواء إبراهيم القرعان والمواطنين الى أبرز احتياجاتهما، حيث أكد وزير الصحة أن المركزين سيشهدان نقلة نوعية في مستوى وتطور الخدمات الصحية المقدمة فيهما، من خلال تزويدهما بالمعدات والأجهزة الطبية التي تتناسب مع طبيعة عملهما، وببعض الاختصاصات حال توفرها، إضافة الى تزويدهما بكميات كافية من الأدوية.

وفي بلدة ججين/غرب إربد اطلع الوزيران على واقع الخدمات الصحية التي يقدمها مركز البلدة الأولي، واستمعا الى أبرز احتياجاته من النائب رياض العزام ومواطني البلدة، التي تمثلت بالمطالبة بتزويده بكرسي أسنان وأجهزة حديثة، وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة بالشكل الكافي.

واختتم الوزيران جولتهما في المحافظة بزيارة مركز صحي جفين الأولي، واستمعا من نائب اللواء الدكتور عيسى الخشاشنة إلى أبرز احتياجاته المتعلقة بزيادة ساعات الدوام، وتوفير الأدوية الضرورية وبعض الأجهزة والمعدات، حيث وعد الوزير الشياب بالعمل على توفيرها بأقرب وقت ممكن.

واكد الوزيران الشياب وهلسة في تصريحات صحفية، أن مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد سيباشر بإجراءات طرح عطائه خلال شهر نيسان المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 55 مليون دينار، ممولة من الصندوق السعودي للتنمية، ونفيا الاشاعات التي تحدثت عن إمكانية إلغاء المشروع أو صرف النظر عنه في هذه المرحلة.

وبين هلسة أن عقد الإشراف سيوقع خلال الأسبوع المقبل، بعد حصول المشروع على الموافقة النهائية من الصندوق السعودي، من خلال مستشارين أردني وسعودي، مشيرا إلى أن الدراسات اللازمة للتصاميم أنجزت، وأنه تم رصد مبالغ أولية كمتطلبات للمراحل التي تسبق المباشرة بالعمل، مرجحا أن تتم المباشرة بالمشروع قبل منتصف العام الحالي.

بدوره اكد وزير الصحة أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في مستوى وحجم الخدمات التي يقدمها للمستفيدين من خدماته، والتي تتواءم مع الكثافة السكانية للمحافظة التي يقطنها حوالي مليوني نسمة، باعتباره مستشفى تعليميا وتحوليا ومركزيا، لافتا الى ان سعة المستشفى الجديد تبلغ 550 سريرا، وأنه مبني وفق أحدث المواصفات فيما هناك توجه لاستحداث قسم لجراحة القلب ومركز لمعالجة السرطان تابعين له.

ورافق الوزيران في الجولة، أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس عمار غرايبة، وأمين عام وزارة الصحة بالوكالة الدكتور أحمد قطيطات، ومدير إدارة المستشفبات في الوزارة الدكتور علي السعد، والنائبان الدكتور نضال الطعاني ومحمود الطيطي، ومدير صحة المحافظة الدكتور أحمد الشقران.