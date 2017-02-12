الحرة نيوز –

واصل المؤتمر الخامس لنادي نموذج هيئة الأمم المتحدة فعالياته أمس، ولليوم الثالث على التوالي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والذي يهدف الى تطوير أساليب الحوار، وتحسين مهارات القيادة بين الشباب وتنمية مهاراتهم في كيفية صياغة النقد البناء.

وأكد نائب رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتور عبدالله الزعبي حرص الجامعة على إعداد جيل متعلم ومثقف وقادر على الانخراط في المجتمع المحلي والدولي ليكون له دور في صناعة القرار وحل القضايا المجتمعية.

واستعرض لمسيرة الجامعة وجهودها المتميزة في تقدم قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في المملكة ورفدها بخريجين مؤهلين علميا وتقنيا، وامتلاكهم المعرفة والمهارات التي تؤهلهم للعمل في أي مكان في العالم.

ولفت الزعبي إلى حصول الجامعة على الاعتماد الدولي (ABET) لأربعة برامج من تخصصات علم الحاسوب والهندسة، بالإضافة إلى الاشتراك في الاعتماد الدولي (AACSB) لكلية الملك طلال للأعمال والتكنولوجيا في الجامعة.

بدورها، أكدت المدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في الأردن سارة اوليفيلا دور الشباب في التغيير من أجل المستقبل ووضع مقترحاتهم على جدول الأعمال للتنمية المستدامة للعام 2030، لتشكل خطة عمل للقضاء على الفقر بكافة أشكاله، وتحقيق الازدهار الذي يسعى لتعزيز السلام والحرية للجميع، مشيرة الى الحاجة إلى الطاقة والابتكار والتفاؤل من الشباب لقيادة التغيير على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلام والأمن، برعاية الأردن وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يمثل اعترافا غير مسبوق بالحاجة الملحة لإشراك بناة السلام الشباب في تعزيز السلام ومواجهة التطرف كونهم شركاء أساسيين في الجهود العالمية لمواجهة التطرف العنيف وتعزيز السلام الدائم.

من جانبه، شكر رئيس نادي نموذج هيئة الأمم المتحدة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الطالب سند العلم، إدارة الجامعة، لرعايتها ودعمها المتواصل في تشجيع الإبداع وتخريج كفاءات مميزة تواكب التطور التكنولوجي والمعرفي، مضيفاً أن دور النادي لا يتوقف عند حدود تثقيف الطلبة المشاركين، وخلق الانسجام في بين ثقافات وآراء المشاركين.

وعرض الطلبة المشاركون مندوبو دول العالم في نموذج هيئة الامم المتحدة، لعدد من القضايا الدولية والتي تحمل تعقيدات في خضم المرحلة الانتقالية التي يشهدها العالم، والقيام بالتصويت على القرارات المتخذة خلال عقد جلسات المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر الذي يُعقد على مدار 3 أيام، نخبة مميزة من طلبة 13 جامعة و7 مدارس؛ هي جامعة فيليبس الألمانية، والأردنية الألمانية، والاميركية، والأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والهاشمية، واليرموك، والعلوم التطبيقية الخاصة، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ومؤتة، والبتراء، وأكاديمية الشرق الاوسط للطيران، والكلية الاسترالية للإعلام في الاردن.

أما المدارس المشاركة فهي: القمة، الفرير، الوطنية الارثوذكسية، فيلادلفيا، الراهبات الوردية، المعمدانية، ومدارس المشرق