الحرة نيوز –

أكد قائد عسكري في الجيش السوري الحر، وجود تنسيق بين الحكومة الأردنية والجيش الحر بشأن المعارك ضد تنظيم (داعش) الارهابي جنوبي سوريا.

وكان المبعوث الروسي لمحادثات “الأستانة”، قال في وقت سابق أمس، إن الأردن أبلغهم أن فصائل الجيش الحر في الجنوب جاهزة لمحاربة تنظيم “الدولة” و”جبهة فتح الشام” (النصرة سابقاً).

وقال قائد “لواء الحسن بن علي” والمتحدث باسم “جيش الثورة”، ياسر الدنيفات، خلال تصريح نقلته “سمارت”، إن الحديث عن استنساخ عملية “درع الفرات” لا يزال كلاماً إعلامياً، مشيراً أن الأردن من الدول المشكلة لـ”غرفة عمليات الموك” التي تدعم “الحر” بقتاله ضد تنظيم “الدولة” وقوات النظام.

ولفت “الدينفات”، إلى أن تنظيم “الدولة” يسيطر على سبع قرى في منطقة حوض اليرموك جنوبي سوريا، على المثلث الحدودي بين الجولان المحتل والأردن، وتابع: من المتوقع إنهاء سيطرتهم عليها.

من جانبه قال المتحدث باسم “قوات الشهيد أحمد العبدو” العاملة في القلمون جنوبي البلاد، إنهم لن ينتظروا أي تدخل خارجي لمحاربة تنظيم “الدولة”، منوهاً أنهم يقاتلون التنظيم منذ ثلاث سنوات.

وأضاف المتحدث، سعيد سيف، أن الأردن قصفت مواقع التنظيم في سوريا، وأعلنت عن ذلك، دون التنسيق مع الفصائل، وتابع “نحترم أمن حدود الأردن وذلك أمر يخص سياسة الدولة”.

وكانت فصائل عسكرية سيطرت، قبل يومين، على مواقع لتنظيم “الدولة” في سلسلة جبال الأفاعي والجبل الشرقي في منطقة القلمون بريف دمشق.