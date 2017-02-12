الحرة نيوز –

أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، يوسف الشمايلة، أن الزيادة على أسعار الدخان لن تتجاوز الـ(5-6) قروش للباكيت الواحد، في حين جرى توحيد أسعار بيع السجائر في منطقة العقبة ليصبح مساويا له خارج منطقة العقبة.

وأضاف الشمالي إن الوزارة تملك كافة الصلاحيات والأدوات التي من شأنها ضبط الأسواق التجارية وتحرير المخالفات لكل من يتجاوز على القانون، بما في ذلك شركات توزيع الدخان.

وقال الشمالي إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى خلال الايام الماضية حيث كان هناك ثلاثة انواع من المخالفات: الأولى وهي الامتناع عن البيع، والثانية هي رفع الاسعار دون وجود قرار رسمي بذلك وهذه المخالفات غرامتها من 1000-3000 دينار، في حين كان هناك مخالفات عدم الاعلان عن السعر ومخالفتها من 100-500 دينار.

وأشار إلى أن فرق الوزارة تلقت 125 شكوى في العاصمة عمان نتج عنها 87 مخالفة، وفي اربد كان هناك 16 شكوى نتج عنها 16 مخالفة، وفي الزرقاء 12 شكوى نتج عنها 36 مخالفة، في حين توزعت باقي الشكاوى على المحافظات الاخرى لتصل إلى 250 مخالفة.

وشدد الشمالي على ان رفع الرسوم على الدخان وباقي السلع مثل البطاقات الخلوية والمشروبات الغازية في ضريبة خاصة يستوجب اصداره بالجريدة الرسمية ومصادقة الملك عليها وهي بحاجة لعدة ايام لتطبيق القرار.

وأكد الشمالي أن 70% من السلع الاساسية لن يطالها الرفع كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي سابقا، مشيرا إلى ان اهم السلع التي اعفيت من الضرائب والرسوم هي البقوليات بمافة أنواعها والحبوب والعدس والمعلبات بمختلف أصنافها، والطن والسنيورة والدجاح الطازج والمجمد، واللحوم الحية والمجمدة والطازحة، وكافة انواع الاسماك، والزيوت والطحين والأرز والسكر والملح والتمور والخضار والفواكه إلا بعض الأصناف مثل منجا والكوي والافوكادو، كما لن يتم زيادة المعكرونة ورب البدنورة بمشتقاتها، والزيتون والبيض المائدة والحلاوة والزعتر والسميد والجميد وأغذية الاطفال والأسمدة الزراعية والقهوة والحليب ومشتقاته والالبان ومشتقاتها والأعلاف، بالإضافة إلى العاب الاطفال، وهي تشكيل ما نسبته 70-75% من احياجات المواطنين.

ودعا الشمالي المواطنين في حال تم رفع الاسعار عليهم ابلاغ الوزارة على الرقم 06/5661176 وتحديد المكان لتسهيل مهمة فرق الرقابة والتفتيش.