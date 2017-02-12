الحرة نيوز –

قضى مواطن وزوجته وأصيب شقيقة المتوفاة اختناقا بغاز مدفأة في منزلهما الكائن ببلدة بصيرا في الطفيلة، وفق مدير الدفاع المدني في الطفيلة العقيد نايف النوايسة.

وبين النوايسة أن المتوفين رجل وزوجته فيما أصيبت شقيقة زوجته باختناق ونقلوا جميعا إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين في الطفيلة ووصف حالة شقيقة الزوجة بالمتوسطة.

وقال النوايسة إن الأشخاص الثلاثة تعرضوا لحالة اختناق نتيجة تسرب غاز المدفأة، ما أدى إلى وفاة اثنين هما مواطن وزوجته فيما أصيبت شقيقة المتوفاة باختناق لكن حالتها متوسطة وتتلقى العلاج اللازم، لافتا إلى أن 5 أبناء للزوجين كانوا في المدرسة عند وقوع الحادثة.

وتم تحويل الجثتين إلى مركز الطب الشرعي بالكرك، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة.