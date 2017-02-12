الحرة نيوز –

ليست مجرد صدفة أن يجتمع الثنائي الفنانان زياد اشتية ورائد سعادات فماحصل نتيجة انسجام تام وأداء وتناغم بين الطرفين وعبقرية واحدة وألحان تعبر عن روح ابداعية تضفي كل معاني الجمال لتسحر الجمهور ملبية كافة الأذواق ومعبرة عن روح العصر ورغبات المستمعين بمعزوفات على الأورغ غاية في الروعة

أصابع بلمسات فنية تلامس القلوب وروح ملهمة تحمل اجمل المعاني للقلوب التي تتوق لكل ماهو جميل ومايريح النفس في زمن ثقل بالأوجاع ولنفوس متعبة تبحث عن لحظات استرخاء ولأرواح تلتقي مع الابداع الصادق وتعانق أرواح المبدعين الذين يلونون الحياة بأجمل ألوان الحب والاحساس الصادق

ليست مجرد معزوفات على الأورغ بل هي أحاسيس الفنانين زياد اشتية ورائد سعادات احاسيس صادقة ومشاعر مرهفة ولهذه الأسباب جميعها فالقاعات تغص وتمتلئ بالمعجبين وكل من يبحث عن معنى الابداع وعن سمو المشاعر

لهما حكاية جميلة مع الأورغ وقصة عشق لهذه الألة السحرية ولولا أصابعهما لم تكن سحرية ولما كانت شيئا

هي حكاية ابداع ورحلة فن طويلة تكللت بنجاح باهر لكليهما حيث وصلا الى قلوب الناس

الناس هم من يحكمون في النهاية على الفن الرائع أو الفن الرديئ والناس من تقول أن الثنائي زياد شتية ورائد سعادات هم فنانان يقدمان للناس أجمل ماعندهما ويحرصان على مسايرة وتلبية كافة الأذواق لأن الفن يتطور ويسير بتناغم مع مستجدات الزمن وهما يسايران الزمن ولايتوقفان عند مرحلة واحدة أومرحلة معينة فكل يوم يقدمان الجديد ويهديناه لكل نفس تتوق للفن الجميل ولكل نفس محملة بالأحاسيس الرقيقة

هكذا هو حال الناس يحبون الفن الحقيقي وهكذا هو حال الثنائي العبقري لايقبلان بأقل من الفن الحقيقي لأن مثل هذا الفن يبقى محفورا في الذاكرة وتبقى أسماء زياد شتية ورائد سعادات محفورة في القلوب ولو لم يكن أصحاب هذه الأسماء مبدعين بفنهما لم يتذكرهما الناس ولما أقبل الناس على فنهما

رحلة عشق ورحلة حب ورحلة احساس يعانق كل احساس وكل المشاعر التي تحركها الألحان والتي تنشد الراحة في زمن ثقل بالأوجاع ولايخفف من هذه الأوجاع سوى الثنائي اشتية وسعادات فهما يسيران بخطوات محسوبة ويكسبان القلوب والمحبين

ليس من السهل أن تكسب ثقة الناس وهما يعرفان ذلك ولكنهما كسبا ثقة الجميع وأصبح لهما الكثير من المعجبين ورصيد الفنان الحقيقي هم المعجبين والمحبين