الحرة نيوز –

ألقت مكافحة المخدرات القبض على شخص بحوزته 200 ألف دولار مزيف في محافظة المفرق كان يقوم بالتواصل مع عدة اشخاص لعرض لكل الدولارات عليهم.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام الاحد في بيان لها أخبار ، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تتبعوا منذ أسابيع معلومات حول حيازة أحد الأشخاص في محافظة المفرق كمية من الدولارات المزيفة وانه يقوم بالتواصل مع عدة أشخاص لعرض تلك الدولارات عليهم من أجل بيعها لهم .

وأضافت إدارة الإعلام الأمني أنه تم وبواسطة فريق تحقيقي خاص متابعة القضية والتوسع بجمع المعلومات حولها وحول الشخص المشتبه به ورصده والأشخاص الذين يتعامل معهم من أجل تحديد مكان اخفائه للأوراق المزيفة وضبطها قبل البدء بتداولها بالسوق .

وتابعت الإدارة أنه من خلال كافة التحقيقات تمكن المحققون من الوصول لمعلومة تؤكد اتفاق ذلك الشخص على بيع ما بحوزته من أوراق مالية مزيفة لأحد الاشخاص , وتم كذلك تحديد مكان الاستلام والتسليم في أحد المحال التجارية في العاصمة عمان حيث تم مداهمة المكان في الوقت المحدد وضبط الشخص المشتبه به حيث عثر بحوزته بعد تفتيشه على 200 ألف دولار مزيف وجرى اصطحابه لمتابعة التحقيقات