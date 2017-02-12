الحرة نيوز

علمت مصادر متطابقة أن مجلس الوزراء سيصدر الاثنين قرارا رسميا بإجراء الانتخابات البلدية، وتأجيل حل المجالس الحالية إلى إشعار أخر، كما سيطلب من الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد الموعد المثالي لإجراءها.

واستبعدت المصادر حل المجالس البلدية في الوقت الحالي وتأجيل القرار إلى إشعار أخر.

وتم انتخاب مجالس البلديات الحالية في نهاية شهر آب 2013، ومن المفترض أن تنهي مدتها القانونية في نهاية آب 2017.

وكان الملك عبدالله الثاني، وجه خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الحكومة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والبلديات.

كما وجه الملك الحكومة إلى تقديم الدعم الكامل للهيئة المستقلة للانتخاب في الإشراف على هذه الانتخابات وإدارتها.

وتبنى النائب علي الخلايلة مذكرة نيابية وقع عليها 90 نائبا، تطالب بحل المجالس البلدية قبل اجراء الانتخابات البلدية كي لا يستغل المرشحون تلك الفترة للدعاية الانتخابية.

ووجه رؤساء بلديات برقية الى الملك أكدوا فيها ان المذكرة النيابية المطالبة بحل المجالس البلدية ليست قانونية وتقع خارج الاطار التشريعي والرقابي لمجلس النواب ومخالف للاوراق النقاشية.

ودعا رؤساء البلديات النواب الى الالتفات الى واجبهم التشريعي المخول لهم بموجب الدستور ومحاسبة الفاسدين والمعتدين على المال العام بدلا من رفع مذكرة تطالب بحل تلك المجالس البلدية.