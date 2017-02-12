الحرة نيوز

أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أن الحكومة لم تفرض ضرائب على بطاقات الهواتف الخاصة بالمكالمات، وأن الضريبة مفروضة فقط على الانترنت.

وقال الطراونة إن قرار رفع الضريبة الخاصة فقط على الانترنت ولا علاقة لأسعار المكالمات والبطاقات بالقرار.

وأشار الطراونة إلى أن أي جهة يتم التأكد انها رفعت أسعار بطاقات المكالمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر مجلس الوزراء وضع ضريبة بواقع 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.

وكما قرر المجلس الغاء الاعفاء السابق وتعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بمعدل 50 بالمئة بانواعها الثابت والمتنقل من 8% الى 16% اعتبارا من التاسع من شباط الحالي.