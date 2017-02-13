الحرة نيوز –

تلتئم اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم في جلسة لها تعقد ظهر اليوم، في مقر الاتحاد وقد وصفت الجلسة بالساخنة، في ظل القرارات المتوقع اتخاذها على خلفية الاحداث التي رافقت عددا من المباريات التي اقيمت ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مرحلة الإياب لدوري المناصير للمحترفين، وفي ضوء التقارير التي ستقدم للجنة اليوم سواء من مراقبي المباريات أو الطاقم التحكيمي، فأن العقوبات ستأخذ مجراها مباشرة.

مصادر مطلعة في اتحاد كرة القدم أكدت أن التقارير الواردة لا سيما من الحكام حملت في طياتها الكثير من الملاحظات وبالاخص مباراة الفيصلي والجزيرة التي اقيمت يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.

وأضافت هذه المصادر أن تقرير الحكام تضمن قيام مدافع الفيصلي ابراهيم الزواهرة بشتم حكم الساحة ومحاولة التهجم عليه، بعد نهاية المباراة، وكان الحكم احتسب ركلة جزاء ضد الزواهرة لمصلحة لاعب الجزيرة السوري محمد الرفاعي، ولم يقم بتوجيه بطاقة اخرى للزواهرة الذي اكمل اللقاء، حيث تشير التعليمات بأن الزواهرة سيتعرض للايقاف من 4-6 مباريات، حسب نص التعليمات وبالتحديد المادة 62 من تعليمات الموسم الحالي 2016-2017 بأنه إذا قام اللاعب بالبصق أو السب أو توجيه اشارات نابية أو حركات نابية قبل أو خلال أو بعد المباراة باتجاه مسؤولي المباريات تتخذ بحقه العقوبات التالية:

يتم إيقافه 6 مباريات وتغريم اللاعب 1500 دينار.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا من 4-6 مباريات، فأن التجارب السابقة حاولت اللجنة التأديبية في بعض المرات الاستناد على المادة 63 ، بحث يتم ايقافه 4 مباريات وغرامة مقدارها ألف دينار، كذلك فأن تخفيض عقوبة لاعب الرمثا حمزة الدردور من 6 مباريات إلى مباراتين يجعل كل الاحتمالات واردة لكن في المحصلة شتم الحكم إيقاف 6 مباريات، وغرامة مالية 1500 دينار.

ايضا وفي ضوء الطرد الثاني الذي تعرض له المدير الفني لفريق الفيصلي الصربي برانكو بعد اقتحامه الملعب وتم طرده، فأن التعليمات وخاصة المادة التي تنص على أنه في حال دخل أحد المسؤولين الملعب أو غرف الغيار دون اذن الحكم أو موافقة رسمية، يتم منعه من مرافقة فريقه لمباراتين وتغريمه 500 دينار.

وتضيف المادة بأنه إذا كان القصد من دخول الملعب التأثير على قرارات الحكم أو الاعتراض عليه يتم طرده ومنعه من مرافقة الفريق 3 مباريات وتغريمه 500 دينار.

ولأن برانكو سبق له الطرد خلال مباراة فريقه أمام البقعة، فأن تعليمات تكرار المخالفات تؤكد بأن للجنة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا.

ايضا جاء في التقارير بأن المشهد الذي طرد فيه انس جبارات من الفيصلي وعامر ابو هضيب من الجزيرة لا يستحق الايقاف لأكثر من مباراة واحدة تلي التي طردا منها، وينطبق الحال ايضا على لاعب شباب الأردن محمد الباشا الذي طرد في مباراة فريقه أمام سحاب، بحرمانه مباراة واحدة فقط.

ومن العقوبات الاشد المتوقع اتخاذها بحق لاعب الاحتياط بالفيصلي صهيب أبو الهيجا، الذي قام بالاعتداء على الحكم أحمد يعقوب بالضرب البدني، حيث تؤكد المادة 60 بأنه اذا قام اللاعب بالتعدي والضرب على مسؤولي المباراة قبل أو خلال أو بعد المباراة، ايقاف اللاعب سنة ميلادية إلا اذا ارتأت اللجنة اتخاذ العقوبة الاشد، التي قد تصل إلى حرمانه من المشاركة في أنشطة كرة القدم مدى الحياة، وكذلك تغريمه 2000 دينار.

وستتضمن العقوبات ايضا إيقاف المنسق الإعلامي لفريق الفيصلي عبدالله ابو نوار الذي تم طرده اثناء المباراة لاعتراضه على التحكيم فأن التعليمات تشير إلى حرمانه من مرافقة الفريق لمباراتين وتغريمه 500 دينار.

هذه العقوبات من غير الشتائم التي اطلقتها فئة من جماهير الفيصلي، كما هو حال جمهور الوحدات الذي هو الآخر قام بشتم الحكم في مباراة فريقه الأخيرة أمام البقعة.

ومن العقوبات الأخرى والمتوقعة حرمان لاعب ذات راس محمد العتيبي 6 مباريات وتغريمه 1500 دينار لشتمه الحكام في المباراة الأخيرة أمام المنشية.

عموما هذه العقوبات قد تكون تقديرية وحسب الحالة التي حدثت وما تعالجه وتنص عليه التعليمات الصادرة عن اتحاد كرة القدم، وأن كانت اللجنة التأديبية تفاجئنا بعقوبات أخرى اشبه بما حدث مع حمزة الدردور، وغير ذلك من الذين تم تخفيض عقوبتهم.