الحرة نيوز –

أعلن ريال مدريد، متصدر الليغا الإسباني، الأحد، عودة جناحه الدولي الويلزي غاريث بيل للتدريبات، بعد غيان استمر شهرين بداعي الإصابة.

وكتب النادي الملكي على موقعه الرسمي: “الخبر السعيد هو عودة بيل إلى صفوف المجموعة بعدما خاض الحصة التدريبية كاملة مع زملائه الأحد”.

وكان بيل قد خضع لعملية جراحية أواخر نوفمبر في كاحل قدمه اليمنى، إثر إصابة تعرض لها في المباراة ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2-1) في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أورويا.

وكان مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استبعد الجمعة الماضي أن يكون بيل جاهزا لخوض مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي ضد نابولي الإيطالي، الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، لكنه ألمح إلى إمكانية جهوزيته لمباراة الإياب في 7 مارس في نابولي.