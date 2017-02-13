الحرة نيوز –

واصل فريق يوفينتوس، مساء الأحد، حفاظه على قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) بفوزه على مضيفه كالياري بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

ويدين فريق يوفينتوس بالفضل في حسم نقاط المباراة الثلاث إلى مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 37 و47.

وشهدت الدقيقة 67 طرد نيكولو باريلا لحصوله على الإنذار الثاني ليلعب كالياري الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي في صفوف المنافس، فشل يوفينتوس في تسجيل المزيد من الأهداف ليكتفي لينتهي اللقاء بفوزه بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 60 نقطة ليوسع الفارق عن ملاحقه روما إلى 7 نقاط، بينما تجمد رصيد كالياري عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتختتم مساء الإثنين مباريات الجولة بلقاء اي سي ميلان مع لاتسيو.