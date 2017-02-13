الحرة نيوز –

قالت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية ، ان الحكومة الاسرائيلية تعهدت للحكومة الاردنية بعدم المس باتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وشركة نوبل انيرجي الاميركية لاستيراد الغاز الاسرائيلي .

وبينت الصحيفة ان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتش، بعث الأسبوع الماضي، برسالة الى الحكومة الأردنية، تتعهد فيها إسرائيل بعدم المس باتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن وشركة ليست مسجلة في إسرائيل، طوال فترة العقد من 15 عاما .

واشارت الصحيفة الى ان رسالة شتاينتش جاءت بناء على طلب الأردن تضمن ايضا مصادقة مجلس إدارة شركة “نوبل إنيرجي” عليها، وهي واحدة من شركتين تديران حقل الغاز. .

في السياق تقول الصحيفة ان الأردن رفض التعهد بارسال تعهد خطي بتنفيذ الصفقة، ما يعني أن الالتزام هو أحادي الجانب من إسرائيل. وأضافت الصحيفة، أن الأردن لم يرد على رسالة التعهد الإسرائيلية، وليس واضحا، ما إذا كانت رسالة الوزير الإسرائيلي كافية من ناحية الأردن.

وبينت ان الـاخير في التعهد يعني تأخير دفعة الاستثمار الأخيرة في الحقل والمقدرة بـ 1,75 مليار دولار ، وهي دفعة ضرورية لبدء تشغيل حقل الغاز ” لفياتان” .

وأشارت الصحيفة، الى أنه على الرغم من أن الغاز سيصل مباشرة الى الأراضي الأردنية، عبر خط أنبوب غاز خاص، إلا أن الأردن وقع الصفقة مع شركة تسويق تدعى “أن بي أل جوردان ماركيتينغ”، وهي غير مسجلة اطلاقا في إسرائيل ، إذ ستشتري هذه الشركة الغاز ومن الحقل المسمى “لفياتان” .

وقالت “ذي ماركر”، إن صفقة الغاز مع الأردن، هي صفقة التصدير الأكبر حتى الآن، إذ بموجبها سيحصل الأردن على 45 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة 10 مليارات دولار، وأن الصفقة تأخرت لمدة عامين على ضوء انهيار أسعار الغاز في العالم، وأيضا بسبب حملة الاعتراضات التي شهدها الأردن، ضد الصفقة.