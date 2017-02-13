الحرة نيوز –

قالت مصادر مطلعة إن الانتخابات الداخلية لحركة حماس افرزت شخصيات جديدة سيكون لها تأثير في حسم ملفات داخلية وخارجية. وقالت المصادر انه تم انتخاب يحيى السنوار مسؤولا في قطاع غزة بينما تم انتخاب خليل الحية نائبا له.

وجاء إن القيادي في الحركة اسماعيل هنية ويحيى ومروان عيسى الذي يعتبر من المجلس العسكري جاؤوا هم أيضاً في صدارة نتائج انتخابات حماس في ساحة قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن القيادي يحيي السنوار أصبح الآن في موقع متقدم جدا بالحركة، موضحة أن ساحة غزة لها ثقل أكبر في الانتخابات الداخلية للحركة.

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي المقرب من حركة حماس ابراهيم المدهون إنه من الطبيعي ضخ دماء جديدة في المكتب السياسي للحركة مع كل دورة انتخابية للحركة.