الحرة نيوز –

قال نائب رئيس مجلس المعلومات ومدير عام دائرة المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي إن المجلس أقر تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات وهي الان موجودة في مجلس النواب.

واضاف خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الثالث حول حق الحصول على المعلومة الذي أقيم في المكتبة الاثنين بمشاركة مسؤولي المعلومات وضباط الارتباط في عدد من الوزرات والدوائر والمؤسسات الحكومية ان هذه التعديلات تهدف الى تحسين جودة القانون ومنها: تزويد غير الاردني بالمعلومات بشرط المعاملة بالمثل، وتخفيض مدة طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الشكاوى الى 15 يوما بعد ان كانت 30، ورفع التقرير الى رئيسي مجلسي النواب والأعيان بالإضافة الى دولة رئيس الوزراء.

وأشار الى ان لدى مجلس المعلومات (60) ضابط ارتباط من (56) وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية، وان الاردن في مرحلة متقدمة في انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة، مبينا ان البرنامج التدريبي يقام بالتعاون ما بين دائرة المكتبة الوطنية ومكتب اليونسكو في عمان ويستمر لمدة شهرين.