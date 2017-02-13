الحرة نيوز –

تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من ضبط كمية ضخمة تقدر بحوالي (25) طناً من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية في إحدى مناطق عمان.

وقال بيان لدائرة الجمارك منه إن المواد المضبوطة كانت عبارة عن كميات ضخمة من السردين المعلب، والطن، والمرتديلا، والعصير، والشاي.

و أوضح البيان أن عملية الضبط تمت بعد متابعة دقيقة ومراقبة وتحر وجمع للمعلومات من قبل مديرية مكافحة التهريب، حيث قامت دوريات الجمارك بمداهمة المستودعات التي تحتوي على المواد المضبوطة بالتعاون مع شرطة البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمان الكبرى.

وصرح عميد جمارك ضامن الفواز مدير مكافحة التهريب أنه تم التحفظ على المحتويات وإغلاق المستودعات بالشمع الأحمر تمهيداً لاستكمال التحقيقات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم عمل محضر ضبط أصولي وتحويله إلى الجهات المعنية.

وأشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك الدكتور وضاح الحمود القدرات المتميزة لموظفي الجمارك وما يتمتعون به من إمكانيات وخبرات، بما يسهم في حمايةً الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي