الحرة نيوز –

واصل المئات من سائقي الشاحنات الاعتصام أمام متصرفية لواء الرمثا، احتجاجا على تردي أوضاع القطاع والمطالبة بمعاملة الشاحنات الأجنية بالمثل وزيادة إقامة الشاحنة الأردنية داخل الأراضي السعودية إلى 14 يوم وفتح مكتب تسهيلات في إربد.

وأكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداود، أن الاعتصام سلمي ولم يتم إغلاق الشارع الرئيس وستشهد الساعات المقبلة تجمع أكبر للشاحنات في ظل عدم استجابة الحكومة لمطالب أصحاب الشاحنات.

وكان أمس الأحد اعتصم 500 سائق شاحنة أمام متصرفية لواء الرمثا، احتجاجا على تردي اوضاع القطاع والمطالبة بمعاملة الشاحنات الاجنية بالمثل.

وقال نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود، إن الاعتصام سلمي ومفتوح حتى اشعار آخر لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، مشيرا إلى أن الشاحنة أردنية باتت تدفع بدل تاشيرة زهاء 730 دينار لدخولها إلى الأراضي السعودية.