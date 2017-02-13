الحرة نيوز –

مثل أمام نائب محافظ العاصمة ياسر العدوان صباح اليوم الاثنين ، مجموعة من الشبان ممن سًجلت بحقهم شكوى خدش الحياء العام، وذلك خلال احتفال المذكورين بنتائج الثانوية العامة التي اعلن عنها نهاية الاسبوع الماضي.

وجاء استدعائهم للتحقيق معهم بناء على تعليمات من محافظ العاصمة د. سعد شهاب، والذي امر بجلبهم بالتحقيق معهم ، بعد ان اثارت قضيتهم الرأي العام لما فيه من مساس لمجتمعنا المحافظ.

وكشفت مصادر من ان شكوى سجلت بحق شبان “احداث” قاموا بسلوكيات خادشة للحياء العام اثناء احتفالهم بنتائج الثانوية العامة، بمنطقة عبدون ، حيث تم خلالها فتح المشروبات الروحية “شمبانيا” بطريقة استعراضية، بالاضافة الى قيام البعض منهم بسلوكيات مشينة، وقد قاموا بحضن صديقاتهم بطريقة معيبة وسط الشارع وامام أنظار المارة.

ولفتت ذات المصادر الى ان المتورطين بالقضية موضوع الشكوى تم استدعائهم لمباشرة التحقيق واتخاذ الاجراء الاداري والقانوني بحقهم