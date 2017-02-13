الحرة نيوز –

استهدفت مقاتلات عراقية قافلة لقادة تنظيم داعش يحتمل ان يكون زعيمه ابو بكر البغدادي متواجدا فيها، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة الاثنين.

ولم يوضح بيان القيادة التي تنسق القتال ضد المتطرفين في العراق، ما اذا كان البغدادي قد اصيب في الغارة التي استهدفت قضاء القائم.

وافاد البيان ان “خلية استخباراتية راقبت تحرك قافلة كانت تنقل البغدادي من منطقة الرقة، معقل المتطرفين الرئيسي في سورية، عبر الحدود الى منطقة القائم” غرب العراق.

وتابع ان “رتلا من ثلاث عجلات نوع لاندكروز تحرك يوم 2017/2/9 من ريف الرقة واستقر في منطقة السويعية في اطراف البو كمال وفي اليوم التالي تم استبدال العجلات بشاحنات في منطقةالبو كمال”.

واضاف “كما كانت هناك طائرة مسيرة يديرها (..) المسؤول عنهم المدعو ابو عمار العراقي وهو من مدينة سامراء”.

واكد البيان ان “الرتل توجه الى منطقة العبيدي واستقر في ما يسمى ديوان الخلافة يعود الى المدعو ابو خليل العزاوي”.

واضاف انه “كان مع ابو بكر البغدادي المدعو ابو عبد الله الانباري (ابو جنات الراوي) المسؤول عن الملف الامني وستة قيادات اخرى مهمة”.

وقامت مقاتلات اف-16 العراقية بقصف مكان اجتماعهم في 11 شباط/فبراير، الا ان البيان لم يوضح ما اذا كان البغدادي متواجدا.

واكد “استهداف موقع الاجتماع بضربة جوية مباشرة ادت الى مقتل 13 ارهابيا من قيادات داعش الارهابي”.

واورد البيان اسماء هؤلاء ولم يكن البغدادي بينها.

وكان البغدادي اعلن قيام “الخلافة” في العراق وسورية في حزيران/يونيو 2014.

وقال الجيش العراقي ان عشرات من مسلحي تنظيم داعش قتلوا كذلك في ضربات جوية اخرى في نفس المنطقة في اطار العملية.