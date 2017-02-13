الحرة نيوز –

أتلفت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة فرع المفرق، بالتعاون مع قسم الصحة العامة في مديرية صحة محافظة المفرق مساء اليوم الاثنين، 5ر3 طن من المخللات، لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري جراء انتهاء مدة الصلاحية، بعد التحفظ عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق اصحابها.

وأكد رئيس فرع حماية البيئة في المفرق الملازم أول عبدالله المعاني، استمرار عمل كوادر الإدارة الملكية بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة لمتابعة ومراقبة سلامة الغذاء حفاظا على الصحة والسلامة العامة للمواطن.

واشار الى التعاون القائم مع الكوادر الصحية في مديرية صحة المفرق من خلال الجولات اليومية المشتركة وعلى الملاحظات والشكاوى الواردة.

ودعا المعاني المواطنين إلى ضرورة الانتباه للمواد الغذائية وتواريخ صلاحيتها قبل استهلاكها والتبليغ عن المخالفات، ليصار الى سرعة اتخاذ الاجراء المناسب قبل بيعها ووصولها الى المواطنين .