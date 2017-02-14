الحرة نيوز –

من متطلبات التقدم لأية وظيفة في القطاع العام أو الخاص تقديم شهادة عدم محكومية ( حسن سلوك ) جديدة فما بالك إذا كانت هذه الوظيفة تتعلق بحياة عشرات المواطنين ، أستغرب تعاطف البعض من خلال منشوراتهم مع السائق الذي قام بحرق حافلته بمساعدة الكونترول إحتجاجاً على مخالفة رجال السير له رغم أن موجبات المخالفة متعددة ، ماذا كان سيكون رد فعل هؤلاء يا ترى لو تسبب سائق هذه الحافلة بحادث كبير نتج عنه ضحايا وإصابات بين ركاب أبرياء وتبين فيما بعد أن ترخيص الحافلة منتهي من تاريخ 2016/5/9 وأن السائق يحمل رخصة سوق منتهية من عام 2013 ولا يستطيع تجديدها كونه بحقه 64 أسبقية وأن تصريح تغيير الخط الذي يعمل عليه مزور !!!! أنا متأكد أن الجميع سيحمل رجال السير مسؤولية الحادث وسنكيل لهم تهمة التقاعس والإهمال بواجباتهم الوظيفية … لماذا نسارع بإنتقاد بعض حالات الإنفلات الأمني ونطالب بتطبيق حازم للقوانين وحينما يحاول رجل الأمن القيام بواجبه ويكون رد فعل ذلك المواطن بالتهديد بحرق نفسه أو آليته نتعاطف بسرعة معه ونفترض دوماً ان ذلك الشخص هو ضحية !!!أعلم أنه هناك أخطاء في مجتمعنا على المستوى الحكومي والشعبي وهناك حالات فساد وهناك حالات غياب للعدالة وقد يكون هناك بعض السلوكيات غير المقبولة لدى بعض رجال الأمن ولكنها حالات نادرة وتبقى إختلالات مجتمعية محدودة حالنا حال المجتمعات الأخرى . مهما كانت المسوغات يجب عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وحسناً فعلت الجهات المختصة بتحويل السائق والكونترول للقضاء لأن حالات الاحتجاج المتمثلة بايذاء النفس أو الممتلكات العامة والخاصة يجب مقابلتها بحزم ضمن إطار القانون والعدالة ..

أعلم أن رأيي هذا قد لا يعجب البعض من الأصدقاء، لكن لا مجال للمجاملات عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية …

د. عصام الغزاوي.