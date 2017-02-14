الحرة نيوز –

، رد نقيب الفنانين الأردنيين ساري الاسعد على الفنانة المسرحية الاردنية اسماء مصطفى ، والتي حرفت آية قرآنية للتعبير عن امتعاضها من عزف الجمهور الاردني عن الحضور للمسرح

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وكانت الفنانة اسماء مصطفى نشرت على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك قائلة : #الهاكم

التكاثر ، حتى زرتم المسارح# ، محرفة الآية القرآنية ((أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2))) من سورة التكاثر .

وتعليقا على ما نشرته اسماء مصطفى قال ساري الاسعد : اؤكد ان رسالة الفن لا يمكن ان تكون معول هدم منظومة القيم والاخلاق ولا يحق لأي انسان ان يستخف بالأديان والتطاول على العقيدة .

وتابع : رسالة الفن تدعوا للمحبة ، تدعوا لاحترام الاديان ، تدعوا لاحترام وجهة النظر الاخرى بعيدا عن التجريح والتشهير ، تدعوا للحرية المنضبطة .

وتابع : سيبحث المجلس في جلسه يعقدها الثلاثاء حيثيات ما كتب على صفحة الفنانة وسوف يتخذ القرار المناسب .

يشار الى ان اسماء مصطفى حذفت المنشور ، بعد سيل من الانتقادات لها عى صفحتها الشخصية