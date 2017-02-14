الحرة نيوز –

استهتار وزارة الأوقاف قد يدفع الدول الشقيقة ومنها دولة الامارات العربية المتحدة الى الكف عن التبرع وتمويل المشروعات الخيرية التي تعود بالخير على المواطنين

هذه ماتؤكده الكثير من الشواهد فوزارة بحجم وزارة الأوقاف تصدر عنها قرارات غاية في الغرابة وهذه قضية خطيرة بحد ذاتها لنعرف تفاصيلها

القضية بدأت عندما تبرع جلالة الملك عبدالله الثاني بكلفة بناء 39 منزلا لذوي الاحتياجات الخاصة على نفقته الشخصية في مدينة الشرق الكائنة في الزرقاء المرحلة الثانية

وقد توجت دولة الامارات العربية المتحدة هذه المكرمة الملكية السامية حيث قامت بانشاء مسجد في المنطقة المذكورة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة علما أن هذه المسجد يستفيد منه المشمولين بالمكرمة الملكية السامية ال39 شخصا وغيرهم وهو يبعد عن مكان سكنهم حوالي 3 كيلو مترات

وليس هذا هو المهم حيث يتجشم هؤلاء المساكين مشقة السير على أقدامهم أو الذهاب الى المسجد بعرباتهم من اجل الصلاة

هذه المعلومات وردتنا عبر اتصال هاتفي من المواطن نادر ابراهيم الخزاعي وهو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كل مايريده أن يصلي هو وغيره في المسجد ولكن كما ذكر المواطن المذكور فأن المسجد “مغلق” يوم الجمعة وامام المسجد غير موجود وبالتالي يفوت على المصلين الاستماع لخطبة الجمعة

راجع المواطن وزارة الأوقاف مطالبا بفتح المسجد وبدلا من مسا عدته تم حفظ الشكوى