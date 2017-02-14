الحرة نيوز –

تسجل درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق الصحراوية.

وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة .

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تستمر الاجواء غدا الاربعاء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة تمتد أحيانا الى المناطق الجنوبية من المملكة، وقد تكون الزخات غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد، كما يتوقع في ساعات الصباح وساعات الليل سقوط زخات خفيفة من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100م عن سطح البحر، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة، تثير الغبار في المناطق الصحراوية .

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم الخميس وتكون الأجواء باردة جدا وغائمة مع سقوط الأمطار بإذن الله في معظم مناطق المملكة، وتكون الامطار غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، كما يتوقع تساقط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1000م عن سطح البحر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 9- 3 درجات مئوية والمناطق الشمالية 9-5 والمناطق الجنوبية7- 1 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 20 والصغرى 10 درجات مئوية.