الحرة نيوز –

تواصل أمانة عمان في ظل الحالة الجوية التي تسود المملكة العمل بحالة الطوارئ المتوسطة والقصوى للمياه، حسب نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة الناطق الرسمي باسم امانة عمان المهندس باسم الطراونة الذي أعلن أن الأمانة سترفع حالة الطوارئ إلى القصوى في حال أكدت التنبؤات الجوية تساقط الثلوج.

وبين الطراونة في بيان، أن الأمانة تتابع النشرات الجوية عن كثب، وأن فرق الدوائر المختصة والمناطق تتواجد منذ الـ48 ساعة الماضية في الميدان للتعامل مع أي حالة يتم رصدها ومعالجتها خاصة مع غزارة تساقط الأمطار.

وأكد الطراونة أن كافة المعنيين في قطاعات الأمانة على استعداد تام للعمل بكامل الطاقات، مبينا أن إعلان الطوارئ المتوسطة يأتي عند تساقط الأمطار الغزيرة.

واشار إلى أن مناهل تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأنفاق المرورية لم تشهد أي إغلاقات أو تجمعات للمياه وتعمل بكفاءة، وأن هناك متابعة في العمل لتنظيفها.

وشدد على أن أمانة عمان على استعداد تام لاستقبال ملاحظات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الـ22.