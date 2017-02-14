الحرة نيوز –

وصل البيان التالي حول الاشاعات التي تم تداولها عن الغاء تاشيرات بعض الجنسيات العربية الى الولايات المتحدة الاميريكية وهذا نص البيان :



إن الخبر الذي تم تداوله عن السفر بدون تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية من بعض الجنسيات العربية هو غير صحيح. لم يتم إصدار أي قرار تنفيذي بشأن التأشيرات أو الهجرة منذ 27 كانون الثاني، 2017. إن السفارة الأمريكية في عمان ترحب بطلبات من الأردنيين وغير الأردنيين للحصول على تأشيرات سفر للولايات المتحدة الأمريكية.

أصدرت محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن أمراً في 3 شباط، 2017، تمنع فيه الحكومة الأمريكية من إنفاذ بعض أحكام معينة من القرار التنفيذي رقم 13769 بما فيه ذلك المتعلق بالتأشيرات والسفر للولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية بعكس إلغاء تأشيرات الدخول بناءً على الأمر التنفيذي رقم 13769 امتثالاً لأوامر المحكمة. يمكن للأفراد الحاملين لتأشيرات سارية المفعول السفر حالياً.

فقد استأنفت السفارات والقنصليات عملية إصدار التأشيرات لمواطني الدول السبعة التي كانت تخضع للقرار التنفيذي رقم 13769. يستطيع الراغبين بالحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة أن يتصلوا بأقرب سفارة أمريكية أو قنصلية للحصول على المعلومات حول تحديد موعد للمقابلة.