الحرة نيوز –

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، العماد ميشال عون، الذي وصل إلى عمان، الثلاثاء، في زيارة عمل للمملكة.

وجرت لفخامة الرئيس اللبناني، لدى وصوله مطار ماركا العسكري، مراسم استقبال رسمية، حيث استعرض جلالته والرئيس الضيف حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما، فيما عزفت الموسيقى السلامين الوطني اللبناني والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة لضيف الأردن.

كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للشؤون العسكرية، ومستشار جلالة الملك لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب جلالة الملك، ومستشارو جلالة الملك، ووزراء الداخلية، والتخطيط والتعاون الدولي، والخارجية وشؤون المغتربين، والدولة للشؤون القانونية رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الضيف، وأمين عمان، ومدراء الدفاع المدني، والأمن العام، وقوات الدرك، ومحافظ العاصمة، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الأردني في بيروت، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في عمان وأركان السفارة، والسفراء العرب المعتمدون لدى المملكة.

ويرافق الرئيس عون، خلال الزيارة، وفد يضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والداخلية والبلديات، والدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، والاقتصاد والتجارة، ومدير عام الأمن العام.