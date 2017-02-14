الحرة نيوز –

شارك عشرات المزارعين في اعتصام اليوم الثلاثاء امام مبنى مجلس النواب .

وقال محتجون ان الاعتصام جاء عقب قرارات الحكومة الاخيرة المتعقلة بالعمالة الوافدة ، وفرض ضرائب على مواد زراعية ، بدعوة من لجنة التنسيق الزراعي المنبثقة عن النقابات والاتحادات الجمعيات الزراعية .

واشاروا ان قرار الحكومة برفع رسوم العمالة الوافدة خصوصا العمالة الزراعية سينعكس سلبا على القطاع الزراعي.

وقالوا إن أجور تصاريح العمل قفزت من 120 دينار إلى 500 دينار، مشيرين انهم سيستمرون في التصعيد في حال لم تلغ الحكومة هذا القرار ، كما سيوقفون توريد الخضار والفاكهة إلى السوق المحلي.