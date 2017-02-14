الحرة نيوز –

ليس من قبيل المبالغة والتضخيم القول أن الفنان سامر انور يتقن جميع الوان الغناء الكلاسيكي أو الحديث لذلك فالتميز والفرادة والخصوصية هي السمة البارزة التي يتسم بها صوت الفنان الأردني سامر انور وهذه الميزة هي التي جعلت كبار النقاد يطلقون عليه لقب فنان متعدد المواهب

ويتفق المحبين لصوت سامر انور مع مايقوله النقاد بل يزيدون بالقول أن صوته من أجمل الأصوات يغني بدون تكلف وتنساب الألحان بعفوية ودون تصنع وهذه ميزة أخرى وذلك عندما يتحرر الفنان خاصة الفنان الحقيقي مثل أنور من جميع القيود ويطلق صوته ليصل الى كل الأسماع

له حضور مميز وحضوره بحد ذاته يضفي جاذبية خاصة على صوته ومواهبه المتعددة التي يصعب العثور على ثغرة واحدة فيها

مثله مثل أي فنان حقيقي لم يأتيه هذا النجاح على طبق من ذهب فقد تعب وكافح وحقق لنفسه هذه المكانة المميزة بين الفنانين الأردنيين والعرب فالفن كان بالنسبة له ومنذ أن وضع قدمه على بداية الطريق كان رسالة وطريق لتحقيق النجاح والتعبير عن الموهبة الحقيقية وتصميم على وصولها للجميع وقد نجح رغم أنه قال كما هو حال كبار الفنانين قال بتواضع أنه لديه الكثير ليقدمه للناس

المفاجآت يحملها الينا هذا الصوت القوي في القادم من الأيام وبالطبع فأن هذه المفاجآت هي المزيد من التميز والمزيد من المحبين والمعجبين الذين ينتظرون حضوره وشدوه بأجمل الألحان وبصوت له سحر وجاذبية خاصة هذه الجاذبية وهذا السحر الذي يدفع كل من يستمع له أن يستمر دون ملل يستمر الى مالانهاية

صوت قوي يحمل كل مقومات الابداع والمؤهلات ليصل الى مستوى العالمية