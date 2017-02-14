الحرة نيوز –

أعلنت مؤسسة المجموعة الأمريكية للبرامج والتدريب عن حفل افتتاح لها يوم الخميس القادم برعاية فندق مونور وفي فندق مونور تمام الساعة السادسة مساء والكائن في شارع الملكة رانيا العبدالله مقابل فندق الفنار

وتشكل انطلاقة مؤسسة المجموعة الأمريكية للبرامج والتدريب اضافة نوعية حيث تفتقر الأسواق لوجود مثل هذه الشركات التي أعدت خطة متكاملة عن حاجات وتطلعات الشبان والكثير من التخصصات المطلوبة

وذكر مدير عام الشركة يزيد عبد الكريم الفايز أن الشركة تقدم الدورات والبرامج المفيدة للشبان والمطلوبة التي تنسجم مع متطلبات وحاجات سوق العمل الأردني ، باعتماد من المجموعة الأمريكية لادارة المشروعات التعليمية ومقرها الرئيسي واشنطن ،مشيرا أيضا أن انشاء الشركة وانطلاقتها جاءت بعد دراسة شمولية وعميقة