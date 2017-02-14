الحرة نيوز –

أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن وحسب القانون فإن جميع السلع والخدمات التي يتم استيرادها أو بيعها تخضع للنسبة العامة على المبيعات البالغة 16 بالمئة .

وأشارت الدائرة ردا على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، إلى أنه تم اخضاع عدد السلع والخدمات إلى ضريبة مبيعات عامة بنسبة صفر كما هو واردة في الجدول رقم 2 الوارد في ملحق القانون، في حين تم إعفاء عدد من السلع والخدمات من الضريبة العامة على المبيعات وكما هو وارد في الجدول رقم 3 .

واشارت الدائرة أنه واستناداً لأحكام القانون فقد تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على عدد من السلع والخدمات من نسبة 16 بالمئة واخضاعها إلى نسبة مخفضة بواقع 4 بالمئة وهي التي تم إدراجها ضمن الجدول المتعلق بالسلع المخفضة من 16 بالمئة إلى 4 بالمئة.

وبينت أن أي سلع لم ترد ضمن هذه الجداول الثلاث تخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16 بالمئة حسب نص أحكام القانون.

يذكر أن الجداول الواردة في القانون يمكن الاطلاع عليها بالرجوع إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث يمكن الاطلاع عليها من موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.(بترا)

ويمكن الاطلاع على الجدولين عبر الرابط