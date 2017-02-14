الحرة نيوز –

أكدت أمانة عمان الكبرى أن كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية مشروع استبدال إنارة الشوارع في مدينة عمان باستخدام LED بين الأمانة ومجموعة “كاي بي دبليو الأردن”، إحدى شركات الأمير خالد بن الوليد تمت وفق الإجراءات القانونية والفنية المتّبعة.

وأوضحت الأمانة أن المجموعة التي أنشأت في الأردن مؤخرا مصنعا لوحدات الإنارة الموفرة للطاقة LED بشراكة مع شركة كادبي وبنك تنمية المدن والقرى بنسبة 40% ممثلة عن الحكومة الأردنية، تقدمت بعرض للأمانة لإنارة مدينة عمان يتضمن كافة التفاصيل بما يظهر الجدية والقدرات لتنفيذ المشروع.

وقامت الأمانة بتشكيل لجان فنية وقانونية لدراسة العرض والتأكد من القدرات الفنية للمصنع والملاءة المالية للمجموعة؛ حيث لاقى العرض الاستحسان في ظل عدم تقدم أي جهة أخرى بعرض مماثل وتم عرض المنتج على اللجان الفنية والمالية والقانونية وتبين ان سعر المنتج المصنّع محليا منافس للأسعار العالمية، وتم عرض المشروع على لجنة الاستثمار في مجلس الأمانة لدراسته لتوافق عليه، بدورها، ومن ثم عرضه على مجلس الأمانة حيث حصل على الموافقة بالأغلبية.

واستندت الإجراءات الى النظام رقم 50 لسنة 2015 نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة والصادر بمقتضى الفقرة ب من المادة 6 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم ( 13 ) لسنة 2012 .

وينسجم توجه الأمانة مع النهج الحكومي لوزارة الأشغال والبلديات والطاقة؛ حيث تم توقيع اتفاقية مماثلة مع المجموعة من قبل وزارة الأشغال لإنارة الشوارع الرئيسية والنافذة.

وبينت الأمانة ان قيمة مشروع استبدال الإنارة الحالية الذي يشمل استبدال 118687 وحدة انارة 35 مليون و400 الف دينار؛ سيتم دفعها على مدى 8 سنوات وستُموّل من الوفر المترتب على كلفة الإنارة وأعمال الصيانة التي تبلغ فاتورتها حوال 12 مليون دينار سنويا.

وتكفل الشركة أن تنخفض الكلفة بما لا يقل عن 50%، مما يعني توفير 6 مليون دينار سنويا وفي حال لم يتحقق ذلك ستقوم الشركة بتعويض النقص في الوفر واستبدال المنتج، بالإضافة الى توفير حوالي مليون و400 الف دينار كلف صيانة سنويا؛ كما أن العمر التشغيلي لوحدة الإنارة الجديدة طويل الأمد مقارنة بعمر الوحدات الحالية التي تبلغ حوالي سنة.

ولفتت الأمانة الى الفوائد التي ستجنيها مدينة عمان من مشروع الألواح الشمسية المولدة للطاقة الذي ستقيمه المجموعة بناء على مذكرة تفاهم وُقِّعَت مؤخرا يهدف الى بناء مشروع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية من خلال نظام النقل بالعبور، والذي يغطي فواتير الكهرباء للشوارع الداخلية والخارجية داخل حدود أمانة عمان، والمباني والمرافق التابعة للأمانة.

ويعمل المشروع في إطار المبادرات الملكية للمساهمة في دعم الفئات الأقل حظا وذوي الدخل المحدود؛ حيث يخصص جزء كبير منه مجانا لتوفير الكهرباء لحوالي 12 الف منزل بما يخفض فاتورة الطاقة ويوفر الدعم الاقتصادي والمعيشي لهم.

ويعمل إنشاء مصنع وحدات الإنارة التابع للمجموعة والمقام في منطقة القسطل في الأردن على نقل المعرفة في هذا المجال وتوفير فرص عمل محلية واعتبار الأردن نقطة انطلاق للأسواق العربية والعالمية من خلال اتفاقية التجارة الحرة.