الحرة نيوز –

نفذت لجنة تفتيش في وزارة العمل اليوم الثلاثاء جولة على المحال التجارية داخل مدينة سحاب الصناعية وضبطت اكثر من عشرين عاملاً وعاملة من جنسيات أسيوية وعربية يعملون في هذه المحال بشكل مخالف لقانون العمل.

وبحسب مدير التفتيش في وزارة العمل عبدالله الجبور فإن هذه العمالة الوافدة المخالفة تحمل تصاريح للعمل بمهن الخياطة داخل المصانع الموجودة في المدينة ولكنها تعمل في مهن اخرى والبعض الآخر منها حاصل على تصاريح عمل في المنازل او صالونات الحلاقة وبعض العاملات هربن من المنازل ويعملن في المحلات او غير حاصلات على تصريح عمل.

وأكد الجبور أن الجولات مستمرة نهارا وليلا استكمالا لجهود الوزارة في ضبط وتنظيم سوق العمل، لافتاً إلى أن هذه الحملات داخل المدن الصناعية تأتي لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء عمال وأصحاب عمل.