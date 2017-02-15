الحرة نيوز – بسام روبين

صدام وصداح…اسمين عربيين اصيلين يختلفان في حرفي الميم والحاء ولكنهما يلتقيان في الكرامه والعزه والعروبه والرجوله والشهامه انهما الشهيد صدام حسين رحمه الله والنائب صداح الحباشنه اطال الله في عمره انهم يؤمنون بمن معه الحق لأنهم أحرار بعكس اولئك العبيد الذين يؤمنون بمن معه القوه فلا نعجب عندما يدافع صداح عن الضحيه ويقف في وجهه اولئك العبيد الذين يدافعون عن الجلاد اقول لصداح الاردن انك لم تعد نائبا عن محافظة الكرك ولكنك اصبحت نائبا لأحرار الاردن وفقرائها في كافة المحافظات ويكفيك انهم باتو يدعون لك قبل الفجر وبعد الغروب سر على بركة الله متمنيا على شرفاء الاردن ان يقفوا الى جانب الشعب ويحولو نوابهم الى صداح فاستنساخ ثلاثون صداحا يكفينا للوصول الى بر الامان رحم الله صدام الامه وشهيدها واطال الله في عمر صداح الاردن ونائبها