الحرة نيوز –

بعد أسبوع من تبنيها لم ينجح النائب محمد الرياطي سوى بجمع سبعة تواقيع فقط على مذكرة حجب الثقة عن حكومة الملقي

ولم يكن من المفاجئ أن يخذل أعضاء المجلس زملاؤهم وماحدث لم يكن مفاجئا فهذا المجلس فقد رصيده أو ماتبقى له من رصيد في أوساط المواطنين أما النواب الموقعين على المذكرة فهم

محمد الرياطي

الزميل خليل عطية

الزميل محمد هديب

الزميل محمد الظهراوي

الزميل علياء أبو هليل

الزميل صداح الحباشنة

الزميل غازي الهواملة

الزميل رائد الخزاعلة

وتم تأجيل تقديم المذكرة ليوم الأحد القادم وفق ماذكر النائب محمد الرياطي على صفحة فيسبوك

تعليقات المواطنين:

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#ملاح :-تم تأجيل تقديم المذكرة ليوم الاحد القادم لانتظار اي زميل يشاركنا التوقيع وحماية حكومة الجباية …

Kamal Mare’i للأسف النتيجة وحدة ، حتى لو كل المجلس طرح الثقة ، راح تيجيكم حكومة أسخم. طبعا “لو” ، لأنه الكل قابض و ما حيقلي بيضة.

هينا عم نترحم عالنسور و بكرا راح نترحم عالملقي

ẰhMąd QräQrä II اثلجت صدورنا في هالخبر كل الاحترام لك ولباقي النواب ونآئب الطفيلة غازي الهواملة بالتوفيق

Hussein Abueljazar نصيحه اخويه اقلعك من زملائك بكسرو الظهر ماحد بسند ظهرك لان نصهم عين تعين والنص الثاني اتى بفلوس الي معك بكفو يفظحوهم

احمد جميل الطوايعة نواب التطبيل وين ما يوقعوا

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وبالاخص نواب الدائرة الرابعة /العاصمة

الله يوفقك ابو الامين انت ومن معك من الاحرار

زيد محمد النعيمات وين النواب الباقيين .. الله يخزيهم خرفااااان

بنضحك على خرفان عيد الحب … والله مع احترامي لنواب اللي وقعو .. انه اللي ما وقع خروووووف وليش خروف اصلا نعجه

أبو الأمين يجب ان يعلم كل واحد صوت في اللذين لم يشاركوا في المذكرة أنهم خانو وطنهم وشعبهم ودينهم